Belliraj finira sa vie en prison

Le Belgo-marocain, accusé d'avoir dirigé un réseau terroriste de 35 membres au Maroc et à l'étranger, a été condamné mardi à la perpétuité par un tribunal antiterroriste marocain.

À l'énoncé du verdict, les quelque 200 personnes appartenant aux familles des accusés ont protesté avec véhémence devant le tribunal, affirmant que la justice n'était «pas indépendante». Leur chef présumé, Abdelkader Belliraj, 50 ans, est soupçonné d'avoir dirigé un réseau d'islamistes radicaux et d'avoir commis six meurtres en Belgique à la fin des années 80 et au début des années 90, ce qu'il nie catégoriquement.

Les membres de ce réseau, dont le procès a débuté le 16 octobre 2008, étaient poursuivis pour de nombreux chefs d’accusation : «atteinte à la sûreté intérieure de l'État», «association de malfaiteurs en vue de préparer et commettre des actes terroristes», «meurtre avec préméditation», «tentative d'homicide volontaire avec préméditation», «vol qualifié et tentative de vol qualifié» et «détention illégale d'armes et d'explosifs».