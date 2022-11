Une épaisse fumée noire à Belval, le toit d'un bâtiment en feu

Il s'agit bien d'un bâtiment en chantier situé à cet endroit, a confirmé un porte-parole du CGDIS à L'essentiel, vers 17h30: «Un bâtiment non habité, où du matériel d'isolation a pris feu au 5e étage, sur le toit, à l'extérieur». Sur des photos et vidéos transmises par des lecteurs de L'essentiel, on distingue clairement le matériel enflammé et la fumée au-dessus du quartier très fréquenté à cette heure.