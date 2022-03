Polémique au Belvalplaza : Belval Sport se défend

ESCH/BELVAL - Le 1er juillet, Asport annonçait qu’il quittait le Belvalplaza. Accusé par le bailleur de ne pas avoir payé ce qu’elle devait, la société Belval Sport qui exploitait le magasin répond.

Les cinq salariés, travaillant à Belval, seront réaffectés dans les différents magasins de la chaîne, situés à Wickrange et à Ingeldorf. (L'essentiel)

La décision avait surpris mais selon Belval Sport, elle était inéluctable. Dans un premier temps, contacté par L’essentiel, un responsable de Belval Sport avait indiqué que «les promesses faites par le bailleur, voir 80 000 visiteurs par semaine, n'ont pas été tenues, le bailleur refusait tout dialogue et ne prêtait aucune attention aux problèmes évoqués par Asport».

Aujourd’hui Belval Sport répond aux accusations du bailleur. Celui-ci indique que l’entreprise n’a pas payé ses loyers. Faux, rétorque Belval Sport qui a «payé 146 500 euros de loyer en 2008 et 2009 pour un local situé dans un chantier permanent» et qui avoue seulement avoir suspendu le versement des loyers durant les discussions quant à leur réduction. Les commerçants ont en effet exigé que le montant soit revu à la baisse eu égard à la lenteur de la finalisation des travaux et à l’aspect «chantier» du centre commercial.