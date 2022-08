Couple du moment : Ben Affleck et J.Lo, «ça ne durera pas», selon l'ex de Jennifer

Avertissement sincère ou ex frustré? Le premier mari de Jennifer Lopez, Ojani Noa, est persuadé que l'idylle entre la chanteuse et Ben Affleck ne va pas durer très longtemps. L'ex, un acteur cubain aujourd'hui âgé de 48 ans, a répondu au Daily Mail . Il y affirme que J.Lo «aime être amoureuse mais perd tout intérêt dès que la passion s'estompe».

10 ans avec Marc Anthony

«J'ai vécu le rêve américain quand Jen est entrée chez Lario's. Je ne savais pas qui elle était. Quand nos regards se sont croisés, j'ai pensé qu'elle était la plus belle femme que j'avais jamais vue». Et de se souvenir aussi de leur premier baiser: «C'était comme si on se connaissait depuis toujours».

Après cette romance expresse, J.Lo sort un temps avec le rappeur P. Diddy, puis épouse le chorégraphe Cris Judd. Un mariage encore plus court que le premier, puisqu'il dure sept mois à peine. Le troisième mariage, en 2004, est le plus long à ce jour. Jennifer et Marc Anthony sont restés ensemble dix ans et ont eu deux enfants. Reste à savoir si le 4e mariage est pour la vie… En tous cas, c'est une histoire qui dure déjà, puisque J.Lo et Ben Affleck avaient déjà été fiancés il y a 20 ans…