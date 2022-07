Nouvel album : Ben Harper revient au sommet par la face soul

L'artiste américain, quelque peu désabusé par son pays, évoque les défis de notre époque dans son nouvel opus, «Bloodline maintenance».

Ben Harper, sorti des radars ces dernières années, signe un retour en beauté en convoquant l'esprit de Marvin Gaye et en puisant dans la soul, pour un album entre groove et engagement. Dans son nouveau disque, «Bloodline maintenance», il évoque la menace nucléaire («Where did we go wrong»), le travail de mémoire à entretenir sur l'esclavage («We need to talk about it») et les inégalités («Problem child»). «Je suis terriblement soucieux du monde que nous allons laisser à nos enfants et petits-enfants, au point que j'en perds même le sommeil», confie l'artiste.

«Je n'ai pas d'illusion sur ce que peut faire une personne, une chanson ou une voix face à tout cela. Je suis aussi impuissant que vous mais, pour les causes qui nous tiennent à cœur, comme lutter contre ceux qui veulent réécrire l'histoire, parfois on doit parler, parfois on doit crier, parfois on doit chanter, car le silence n'est pas une option». Devant un climat anxiogène américain alourdi par les flambées de tueries par armes à feu et la remise en cause de l'IVG, Ben Harper, Californien d'origine, a décidé de changer d'air. «Je veux m'installer en France, j'y suis venu depuis mes 17 ans: soyons clairs, je n'idéalise aucun endroit, chacun a ses problèmes à régler, mais je cherche un peu de paix intérieure et je ne peux pas l'avoir aux États-Unis», développe le chanteur et guitariste.

Quitter les États-Unis n'est pas pour le quinquagénaire synonyme de renoncement. Les sombres constats qu'il dresse dans son 17e album studio sont contrebalancés par la lumière qui peut jaillir d'un cœur, le plus puissant des moteurs. Il creuse ainsi le sillon d'un Marvin Gaye, «le seul, mis à part peut-être Dylan, capable de chanter aussi bien les élans amoureux et la peinture sociale comme dans "How sweet it" is et "What's going on"». Si le musicien sait toujours aussi bien faire pleurer sa guitare pour illustrer son propos, il atteint pour la première fois le point d'équilibre entre toutes ses influences, puisque la soul se pare ici de gospel, de funk, de jazz, de rock ou de blues.

Peu visible ces dernières années, Ben Harper revient avec un nouvel album. AFP