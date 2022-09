Basketteur luxembourgeois: Ben Kovac est prêt pour son baptême en Coupe d'Europe

Ben Kovac va découvrir la Coupe d'Europe ce mercredi soir dans une salle de 11 000 places où l'on a plus l'habitude de voir des affiches d'Euroligue que des tours préliminaires de Ligue des champions, la troisième compétition continentale. Avec son nouveau club de Levice, le Luxembourgeois fait ses débuts européens à Malaga face aux Hongrois de Körmend (17h30).

Après deux saisons à Den Helder, aux Pays-Bas, où il s'était imposé comme un des joueurs majeurs du championnat, Kovac a rejoint les champions de Slovaquie, pays dont il est originaire. «C'est un environnement beaucoup plus pro, explique-t-il. Il y a six ou sept personnes qui bossent à temps plein au club, on a un masseur à disposition à chaque entraînement, un préparateur physique...».