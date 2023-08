Démissionnaire, le ministre britannique de la Défense aussitôt remplacé

«J'ai été élu député en 2005 et, après tant d'années, il est temps de m'investir dans les aspects de la vie que j'ai négligés et d'explorer de nouvelles opportunités», écrit-il dans sa lettre de démission publiée par les services du Premier ministre Rishi Sunak.

La presse britannique estimait que ce changement prévu s'inscrirait dans un remaniement plus large permettant à Rishi Sunak de se préparer aux législatives prévues l'année prochaine, qui s'annoncent difficiles pour les conservateurs au pouvoir depuis 13 ans face aux travaillistes. Mais les dernières informations suggèrent que ce renouvellement interviendra plus tard à l'automne.

Présent dans les trois derniers gouvernements

Élu au Parlement britannique depuis 18 ans, Ben Wallace est la personne qui est restée le plus longtemps au ministère de la Défense depuis Winston Churchill, en y prenant ses fonctions en 2019, après avoir été le ministre de la Sécurité de Theresa May.

«Nous pouvons toujours recommencer»

L'hommage de Rishi Sunak

Si cet élu réputé pour sa loyauté n'a pas exprimé de critiques dans sa lettre de démission, il a de nouveau appelé à ne pas négliger l'armée, alors que le gouvernement cherche des économies en ces temps de surinflation. «Je crois sincèrement qu'au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus incertain et plus instable. Nous sommes tous deux convaincus que le moment est venu d'investir», écrit-il à Rishi Sunak.

Ce dernier a dit «comprendre» la décision de son ministre dans sa lettre de réponse, où il lui rend un hommage appuyé et exprimé ses «remerciements et respect». Ben Wallace est l'un d'un artisans de l'alliance militaire AUKUS incluant le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie et visant à contrecarrer les ambitions chinoises dans la région Asie-Pacifique. Le projet a fâché la France, pays allié au sein de l'Otan, qui a perdu un mégacontrat de sous-marins pour Canberra.