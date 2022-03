Bénabar: «Les attaques de Biolay ne me touchent vraiment pas»

AMNÉVILLE - Bénabar fera vivre son album

«Infréquentable», mercredi soir, au Galaxie. L'occasion d'évoquer son actualité.

Benabar: Non, vu que je suis un très mauvais père (rires). En fait, même quand je suis en tournée, je ne fais jamais plus de quatre dates de suite. Et puis, on ne voyage jamais trop loin, ce qui permet de rentrer chez moi assez rapidement. Mais oui, il y a quand même un pincement au cœur au moment de partir.