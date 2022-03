Au premier semestre : Bénéfice en baisse pour RTL Group

Le premier groupe audiovisuel européen a annoncé jeudi un léger recul de son bénéfice net au premier semestre et confirmé ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2016.

Le bénéfice net du groupe lors des six premiers mois de l'année s'élève à 341 millions d'euros, contre 351 millions d'euros au premier semestre 2015, soit une baisse d'environ 3%, «principalement» imputable «à des charges fiscales plus élevées», selon un communiqué. Le bénéfice d'exploitation (Ebita) progresse pour sa part de 8,6% à 580 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est lui aussi en augmentation, de 3,2% à 2,88 milliards d'euros, contre 2,79 milliards en 2015, croissance qui résulte notamment «d'une hausse du chiffre d'affaires de Mediengruppe RTL Deutschland et du Groupe M6».