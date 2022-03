Résultats : Bénéfice record pour Raiffeisen qui reste prudente

LUXEMBOURG - La banque coopérative luxembourgeoise affiche un résultat net de près de 15 millions d'euros en 2009 (+10,8% en un an).

Son meilleur résultat en 85 ans d'existence, souligne le président du comité de direction, Ernest Cravatte. En 2008, la banque Raiffeisen avait profité de son image conservatrice et proche de ses clients alors que la crise avait fait chuter la confiance envers la banque.

En 2009, le mouvement s'est prolongé et les dépôts de la clientèle ont progressé de 13,1%, à 544,6 millions d’euros, tandis qu'elle a accordé 20,5% de crédits en plus (599,2 millions d’euros). Raiffeisen a continué à recruter et compte 492 salariés.