Luxembourg et monde : Bénéfices fous des géants du pétrole, la colère monte

LUXEMBOURG/MONDE - En 2021, les géants pétroliers ont explosé leurs résultats grâce à la flambée des prix du brut. Forcément, ça fait grincer des dents.

Au Luxembourg aussi, personne n'avait vu venir cette hausse constante des prix du carburant et nos lecteurs confiaient à quel point il était compliqué de s'y adapter. Après avoir touché le fond en avril 2020 avec un baril de Brent à 18 dollars, le prix du pétrole «a progressé en moyenne annuelle, en 2021 par rapport à 2020, de 70% pour le prix du Brent», rappelle Francis Perrin, chercheur associé au Policy Center for the New South (Rabat) et directeur de recherche à l’Institut de Relations internationales et stratégiques (Paris). Le baril a atteint en janvier des sommets inédits depuis plus de sept ans, à plus de 90 dollars.