Benelux League: les clubs luxembourgeois disent «non»

Les formations luxembourgeoises estiment que les coûts des déplacements en Belgique et aux Pays-Bas seraient trop élevés et considèrent qu'elles n'ont pas non plus les moyens humains pour réussir à effectuer une dizaine de voyages dans la saison. Lors des quatre années où il avait participé à la compétition, le Luxembourg avait eu comme meilleur résultat, celle de Berchem en 2011.