Football: Benfica face à l'Inter, le Bayern contre City

Le Napoli, qui survole le championnat d'Italie, sera opposé à ses compatriotes du Milan AC, avec un match aller au stade Maradona. Enfin, le Real, tenant du titre, rencontrera le champion d'Europe précédent, Chelsea, match aller en Espagne. Le match aller aura lieu les 11 et 12 avril, le retour une semaine plus tard.

Juventus-Sporting et Manchester-Séville en Europa League

En demi-finale, le vainqueur de Real-Chelsea jouera contre le gagnant de City-Bayern, match aller à Madrid ou Londres. Le Benfica ou l'Inter affrontera le qualifié entre Milan et Naples, match aller en Italie. Le dernier carré se jouera les 9 et 10 mai à l'aller et les 16 et 17 mai pour le retour. La finale aura lieu à Istanbul, le 10 juin 2023.