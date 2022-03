Superliga : Benfica-Porto: un choc déjà décisif pour le titre

Au coude à coude en Superliga,

Benfica et Porto ont une première occasion de se départager, dimanche.

Les deux seules formations du championnat portugais encore invaincues après treize journées ont rendez-vous, ce dimanche, au stade de la Luz de Lisbonne, pour leur premier gros test de la saison. Et dans le contexte actuel, autant dire qu'il pourrait déjà être décisif pour le titre. Les deux équipes ne se sont pas lâchées en tête de Superliga depuis le début de la saison et ne sont aujourd'hui séparées que par 3 points, mais Porto compte un match en moins qu'il doit disputer face à Setúbal, l'avant-dernier.

En somme, le vainqueur du choc de ce week-end entre les deux équipes les plus titrées du football lusitanien prendra un ascendant comptable et psychologique non négligeable à mi-parcours. Les paris sont ouverts mais il semble assez compliqué de dégager clairement un favori.

Si le FC Porto paraît être le mieux armé pour aborder ce type de rencontre au sommet, les Dragons pourraient néanmoins être privés de leur perle colombienne James Rodríguez, blessé.