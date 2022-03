Benjamin Siksou se fait mouler le visage

Le clip de «My Eternity», le premier single de Benjamin Siksou, est sorti. On y voit le finaliste de «Nouvelle Star» 2008 se faire mouler le visage! De plus, en guise de clin d’œil à Alain Bashung, on voit la couverture de «Libération» titrée «Vertige de la vie», en hommage au chanteur disparu.