«Bennifer» : Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré leur mariage une 2e fois

Après s’être mariés en juillet à Las Vegas, les stars ont officialisé leur union entourés de leurs proches sur le domaine de Ben Affleck, dans l’État de Géorgie.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont célébré samedi leur mariage, pour la deuxième fois en un peu plus d’un mois, dans la somptueuse demeure de la star de «Will Hunting», 18 ans après la fin de leur première relation, ont rapporté ce week-end des médias américains. Les stars s’étaient déjà mariés à la mi-juillet à Las Vegas , mais ont décidé d’officialiser leur union pour la deuxième fois, entourés de leurs proches sur le domaine de 35 hectares de Ben Affleck dans l’État de Géorgie. Parmi les célébrités présentes lors des festivités, selon le magazine People: Matt Damon, ami de longue date d’Affleck, et le réalisateur Kevin Smith.

Les invités étaient tout de blanc vêtus et J.Lo portait une robe Ralph Lauren fabriquée en Italie, selon Fox News. Jennifer Lopez et Ben Affleck s’étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de «Gigli», largement considéré comme un navet, et la relation entre ces deux grands noms d’Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis.

Leur mariage, prévu à l’époque pour 2003, avait été repoussé, avant qu’ils n’annoncent leur séparation en 2004. Les deux stars avaient enflammé la toile l’an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé «Bennifer» (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000. «C’est une belle histoire d’amour que nous ayons pu avoir une deuxième chance», avait commenté l’interprète de «Jenny From The Block», dans un entretien accordé en février au magazine People. Celle qui est aussi femme d’affaires, avec une ligne de cosmétiques et de parfums portant son nom, avait annoncé en avril ses fiançailles avec l’acteur dans une très courte vidéo.

Visiblement émue, on la voyait admirer une bague sertie d’une pierre verte. Jennifer Lopez a déjà été mariée trois fois, notamment avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. Ben Affleck, connu pour ses rôles dans Argo ou Gone Girl, a été lui marié à l’actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.