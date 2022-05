Tennis: Benoît Paire gère mieux sa colère si sa maman est là

Le barbu sourit, lui qui venait de fêter sa première victoire dans un tableau principal depuis janvier. Une heure plus tôt, il était au bord d’un de ces précipices dont il a le secret. Benoît Paire (ATP 76) menait donc 7-5 5-4, les gens scandaient son nom, tout allait bien. Douze minutes plus tard, c’était dur d’imaginer pire. Il avait donné deux fois son service pour égarer le set, non sans avoir expédié deux balles par-delà les tribunes, cassé une raquette et manqué d’en fracasser douze autres. Avertissement, point de pénalité, tempête sous un crâne.

«Ça faisait six ou sept fois que je servais pour le match et à chaque fois je l’avais perdu - j’ai servi à 6-2 5-2 contre Köpfer à Indian Wells, et à 5-4 40-0 contre Lajovic, j’arrive aussi à perdre, a-t-il ressassé. Alors bien sûr qu’on y repense à cette série. Dans ces moments-là, je ne sens plus mes jambes, je suis paralysé. Au tennis, on parle beaucoup des coups droits, des revers, mais au final on se rend compte qu’à 99% c’est dans la tête. Et que quand on est en confiance, c’est plus facile de gagner un match.»