Benoît XVI: «Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le coeur»

Benoît XVI : «Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le cœur»

François a lui-même rendu visite mercredi à Benoît XVI, qui est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante, mais continuant de recevoir des visiteurs. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli. Sur la dernière vidéo publique de Benoît XVI, diffusée par le Vatican en août, on voit un homme amaigri, muni d'un appareil auditif, ne pouvant plus parler mais au regard toujours vif.