Décès du pape émérite : Le Vatican diffuse les premières photos du corps de Benoît XVI

Le Vatican a diffusé dimanche les premières photos du corps de Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans et dont la mémoire a de nouveau été saluée par son successeur François. On y voit le défunt pape allongé sur un catafalque, vêtu de rouge (la couleur du deuil papal) et coiffé d’une mitre blanche ornée d’une ganse dorée, un chapelet dans les mains. Le catafalque est placé au centre d’une petite chapelle privée du monastère où il vivait depuis sa renonciation en 2013, situé au coeur des jardins du Vatican. Un crucifix, un sapin de Noël et une crèche sont visibles dans l’arrière-plan.