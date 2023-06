Football : Karim Benzema quitte le Real et va jouer en Arabie saoudite

Selon la chaîne, le président du club et son adjoint se trouvent à Madrid «pour signer officiellement» avec le buteur un contrat «record». Le Real a annoncé à la mi-journée le départ de son capitaine de 35 ans, qui, précise le club, va «mettre fin à sa brillante et inoubliable étape comme joueur de notre club».

Premier exportateur de pétrole brut au monde, l’Arabie saoudite mise de plus en plus sur le sport pour diversifier son économie et s’offrir une meilleure image internationale, ternie par des accusations récurrentes de violations des droits humains. Cristiano Ronaldo s’est engagé fin décembre pour deux ans et demi avec Al-Nassr pour un contrat dont le montant atteindrait, selon des informations non confirmées, 400 millions de dollars.