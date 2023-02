Benzema égale un record de Messi en Ligue des champions

Photo by JAVIER SORIANO / AFP

Absent du Mondial 2022 au Qatar et régulièrement blessé depuis le début de l’année 2023, Karim Benzema a effectué un retour monumental sur la scène continentale, mardi, à Anfield, en 8e de finale aller de Ligue des champions contre Liverpool. Le capitaine du Real Madrid et Ballon d’or 2022 s’est non seulement offert un doublé de toute beauté en deuxième période lors de la victoire renversante des Merengue (de 2-0 en faveur de Liverpool à 2-5), mais il a aussi égalé un record détenu par le septuple Ballon d’or Lionel Messi. Avec l’Argentin, Benzema est désormais le seul joueur à avoir marqué durant 18 campagnes de Ligue des champions consécutives!