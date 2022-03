Benzema, le «nouveau Zidane»

Ce ne sont pas les mots d’un supporter lyonnais mais ceux de l’Observer, à la veille d’un Manchester-Lyon que les Red Devils n’ont pas joué d’avance.

«Le buteur convoité par Alex Ferguson pourrait être sa Némésis en Ligue des champions», prévenait ce week-end l'Observer. Qu'on le compare aux plus grands footballeurs ne suffisait donc pas. Voilà le gamin de Bron assimilé à la déesse grecque de la Vengeance, maîtresse de Zeus, dont elle exécute la justice pleine de colère, infligeant son châtiment inéluctable aux rois pour prix de leur vanité et de leur ostentation... A sa décharge, depuis que Benzema a ouvert le score à l'aller, la presse anglaise avait épuisé les comparaisons grandiloquentes pour exprimer sa béatitude devant le talent du «nouveau Zinédine Zidane», «mélange de Ronaldinho et de Ronaldo», «plus grand espoir du football européen», celui «par qui tout peut arriver».