Ligue des champions : Benzema-Mané, un duel au sommet pour le Ballon d'Or

L'un a ébloui l'Espagne, l'autre conquis l'Afrique : le goleador français du Real Madrid Karim Benzema et l'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané s'affrontent samedi (21h00) en finale de Ligue des champions

Il est difficile d'imaginer la plus prestigieuse récompense individuelle du football, qui sera décernée le 17 octobre, échapper à l'avant-centre madrilène qui, à 34 ans, vient de signer la meilleure saison de sa carrière. Avec 44 buts et 15 passes décisives en 45 matches en club cette saison, Benzema a porté son équipe vers un 35e sacre en Liga fin avril, avant une éventuelle «décimocuarta» (14e) inespérée en C1.

«C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, probablement le meilleur avant-centre du monde et peut-être le joueur le plus sous-estimé de l'histoire», a assuré le président de l'UEFA Aleksander Ceferin, dans un entretien à l'AFP. «Il a encore pris plus de poids sur ses épaules. Il a marqué des buts mais pas seulement, il pousse l'équipe, même dans les moments difficiles», a renchéri le gardien madrilène Thibaut Courtois.