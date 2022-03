Benzema toujours

L’attaquant lyonnais a une nouvelle fois fait triompher son équipe face aux Verts de Saint Etienne. Un derby difficile qu’aura su débloquer l’international.

Un but de Karim Benzema inscrit en début de seconde période a permis à Lyon de s'imposer à Saint-Etienne, dimanche au stade Geoffroy-Guichard, au terme d'un derby animé comptant pour la 4e journée de L1 de football.

L'OL, qui n'a toujours pas concédé le moindre but en L1 reste co-leader invaincu du championnat avec Marseille (10 points) mais est devancé au nombre de buts inscrits (11 contre 6). L'ASSE, battue pour la troisième fois en quatre journées, est désormais relégable (18e, 3 pts), loin de ses ambitions initiales. Le mois de septembre sera d'autant plus important pour les Verts qu'il leur faudra non seulement réagir mais honorer, face au club israëlien d'Hapoël Tel-Aviv, leur retour en coupe de l'UEFA qui suscite une forte attente auprès des supporteurs.