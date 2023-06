Benzema vers l'Arabie saoudite: fin de l'aventure en vue avec le Real

Karim Benzema pourrait quitter le Real Madrid. AFP

Le Ballon d'or 2022 portera-t-il encore les couleurs du Real Madrid la saison prochaine? Cela semble de plus en plus improbable, alors que le quotidien AS annonce déjà «un accord proche d'être conclu» entre l'attaquant français et le club saoudien d'Al-Ittihad.

Un contrat de deux ans à 100 millions d'euros de salaire net par an a été proposé au «Nueve». Un argument financier visiblement suffisant pour l'amener à mettre fin à une aventure débutée en 2009 et marquée par 25 trophées, dont cinq Ligues des champions, et un statut de légende du club.

Selon le quotidien espagnol, le Français a d'ailleurs échangé avec son ancien compère Cristiano Ronaldo sur le championnat saoudien et la vie dans le pays. Gianluca Di Marzio, journaliste spécialisé dans les transferts, confirme que Benzema est sur point d'accepter l'offre saoudienne.

Sur les réseaux sociaux, la plupart des comptes de fans sont déjà dans la célébration des accomplissements de «KB9» dans «le plus grand club du monde».

Âgé de 35 ans, et retraité des Bleus après une carrière internationale contrastée, le Lyonnais de naissance s'apprête donc à laisser un vide énorme dans la capitale espagnole. Toujours déterminés à le conserver, les dirigeants du Real se montraient de moins en moins optimistes au fil des heures, alors qu'une prolongation de contrat d'un an lui a été proposée. Impossible toutefois de «matcher» l'offre venue du Golfe, et le Real s'est engagé à respecter son choix pour «services rendus».

Seule lueur d'espoir pour les fans madrilène, la relation spéciale entre Benzema et le président Florentino Perez, qui pourrait encore renverser la situation. Selon L'Équipe, le club espère que le boss du Real réussisse à convaincre son protégé de poursuivre une saison.

Pour l'Arabie saoudite, la venue de Karim Benzema constituerait un coup de maître, moins de six mois après l'arrivée de Cristiano Ronaldo et peut-être avant celle de Lionel Messi. À coups de centaines de millions d'euros, l'Arabie saoudite effectue une offensive de «soft power» via le football, en lorgnant sur les plus grandes stars de ces vingt dernières années, dans la perspective d'organiser la Coupe du monde 2030 avec l'Égypte et la Grèce.