Au Luxembourg: «Berchem, étape obligée sur la route des vacances»

28°C au mercure, caravanes et camping-cars, tongs et bermudas: il flottait comme un air de vacances, dimanche, sur l'aire de Berchem, le long de l'A3, pour le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. L'affluence et les files aux pompes, au self-service, aux toilettes, n'altèrent pas l'atmosphère détendue. Pour Véronique, descendue de Huy, en Belgique, avec ses trois enfants et une amie, en chemin vers le sud de la France, «c'est la halte idéale, presque obligée, après 2h30 de route et à l'heure du déjeuner».