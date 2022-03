Berlinale 2020 : Bérénice Bejo: «Je suis une simple spectatrice»

Au Festival du film de Berlin, l'actrice française a évoqué son rôle de jury et ses premiers souvenirs liés au cinéma.

Disséquer intellectuellement un film, ce n'est pas son truc. Non, pour Bérénice Bejo, l'important est qu'une oeuvre lui parle et la touche. «Je suis dans le jury mais je suis une simple spectatrice», a-t-elle confié à Berlin, lors du 70e festival du film. Et d'ajouter: «Que les acteurs soient des professionnels ou des amateurs, c'est égal, l'essentiel est qu'ils transmettent quelque chose de fort.»

L'actrice française de «OSS 117», «The Artist» ou encore du «Prince oublié» (actuellement sur les écrans) a raconté ce qui lui avait donné envie de faire du cinéma: «Quand j'étais petite, on regardait un film en famille chaque samedi. Mon père devait avoir 3000 cassettes vidéo.» C'est lorsqu'elle a vu «Singin' in the Rain» qu'elle a eu le déclic: «Les chants, les danses, l'émotion, je trouvais ça incroyable. Ainsi, «The Artist» a été le plus beau cadeau de ma vie, car j'avais l'impression d'être dans «Singin' in the Rain»!