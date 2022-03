Scènes de liesse : Berlin a célébré les 25 ans de la chute du Mur

Bravant le froid et la grisaille, des dizaines de milliers de personnes en liesse célébraient dimanche l'anniversaire de la chute du mur de la honte.

«La chute du mur (le 9 novembre 1989) a montré que les rêves peuvent devenir réalité», a lancé Angela Merkel, dimanche en inaugurant une nouvelle exposition au Mémorial du mur, dans la Bernauer Strasse, une rue divisée pendant 28 ans. «Nous pouvons changer les choses en bien, c'est le message» qu'ont délivré à l'époque les centaines de milliers d'Allemands de l'Est descendus dans la rue pour réclamer plus de liberté par la seule force de leurs voix et de leurs bougies, a-t-elle ajouté. La chancelière, qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans derrière le Rideau de fer, a jugé que ce message d'espoir s'adressait aujourd'hui aux peuples opprimés «en Ukraine, en Syrie, en Irak et partout où les libertés et les droits de l'Homme sont menacés ou même foulés aux pieds». Traditionnel visiteur de Berlin le 9 novembre, le dernier dirigeant de l'URSS, Mikhaïl Gorbatchev, 83 ans, largement crédité d'avoir permis la réunification allemande, s'est montré beaucoup plus pessimiste, estimant samedi que le monde était «au bord d'une nouvelle Guerre froide». «Certains disent qu'elle a déjà commencé», a ajouté l'octogénaire.