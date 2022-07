Décision symbolique : Berlin débranche des monuments pour économiser de l'énergie

Dans la capitale allemande, certains bâtiments et monuments ne seront plus éclairés la nuit, afin de réaliser des économies d'énergie, dans un contexte de prix élevés.

La Colonne de la victoire fait partie des monuments qui ne seront plus éclairés la nuit.

La ville de Berlin a commencé à éteindre, dans la nuit de mercredi à jeudi, l'éclairage de plusieurs monuments et bâtiments historiques pour se joindre à l'effort national visant à économiser de l'énergie face aux risques de pénurie. À terme, quelque 200 bâtiments emblématiques, dont la Colonne de la Victoire, le château de Charlottenbourg ou encore la mairie de la municipalité, ne seront plus éclairés durant la nuit.

«Au vu de la guerre contre l'Ukraine et des menaces de la Russie en matière de politique énergétique, il est important que nous utilisions notre énergie avec le plus de précaution possible», a expliqué la sénatrice pour l'Environnement de la municipalité de gauche, Bettina Jarasch (Verts). La ville pourra ainsi économiser sur l'usage des 1 400 projecteurs affectés à l'éclairage de ces sites. Pour arrêter le mécanisme automatique qui allumait les lumières à la tombée de la nuit, une intervention humaine, bâtiment par bâtiment, est cependant nécessaire et demandera plusieurs semaines.