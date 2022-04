En Allemagne : Berlin dépend aussi des entreprises russes sur son sol

Le poids des capitaux russes dans ses raffineries de pétrole, oléoducs et autres réservoirs de gaz pose d’épineuses questions.

Les filiales des géants Gazprom et Rosneft sont des acteurs clés des infrastructures énergétiques du pays. Responsables politiques et économiques allemands se retrouvent «devant les ruines» d’une coopération avec la Russie longtemps perçue comme garante d’une détente avec le régime de Vladimir Poutine, observe le magazine Spiegel. «Ils doivent se rendre à l’évidence, poursuit l’hebdomadaire : ils n’ont pas fait appel à des agents du changement au sein de la Russie, mais peut-être à des chevaux de Troie du Kremlin».

Début avril, le gouvernement allemand a pris une décision inédite: prendre temporairement le contrôle de la filiale allemande de Gazprom, mesure radicale justifiée par un transfert opaque de la propriété de l’entreprise. Le ministre de l’Economie a invoqué des enjeux «d’ordre public et de sécurité» nationale. Et pour cause : détenu par Gazprom, le réservoir de Rehden (nord-ouest), en Basse-Saxe, représente à lui seul environ 20% de la capacité totale de stockage de gaz de l’Allemagne.