Guerre en Ukraine : Berlin estime payer le gaz à des prix «astronomiques»

Le ministre allemand de l’Économie et de la Protection du climat, Robert Habeck, arrive à une réunion avec les Premiers ministres des États fédérés du pays, à Berlin, le 4 octobre 2022.

Après l’invasion de l’Ukraine, la Russie a d’abord considérablement baissé ses livraisons de gaz à l’Allemagne, avant de les arrêter début septembre, alors que les flux russes représentaient avant le conflit 55% des importations gazières du pays. Pour assurer sa sécurité énergétique et sauver son industrie gourmande en gaz, Berlin a dû diversifier ses fournisseurs et a considérablement augmenté ses achats de gaz liquéfié (GNL), beaucoup plus chers à importer.