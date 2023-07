Allemagne: Berlin met en garde contre des risques d’espionnage par des étudiants chinois

La ministre allemande de l’Éducation a appelé à la vigilance face aux risques d’espionnage scientifique par des étudiants chinois détenteurs de bourses d’État dans les universités allemandes, dans un entretien paru samedi. «La Chine devient de plus en plus un concurrent et un rival systémique dans le domaine de la science et de la recherche», a déclaré Bettina Stark-Watzinger au groupe de journaux Mediengruppe Bayern.