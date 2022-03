Berlusconi alterne entre le plus et le moins

Moins d'impôt d'un côté et plus de sécurité de l'autre. Le chef de la droite italienne fait le plein de promesses à l'approche des élections législatives.

"Notre première promesse est de ne pas mettre les mains dans les poches des Italiens et de chercher à réduire les impôts le plus possible au cours des cinq prochaines années", a-t-il déclaré devant la presse, entouré de ses principaux alliés politiques et d'un groupe de jeunes de son parti, le Peuple des libertés (PDL).