Berlusconi booste les ventes de journaux

Les frasques du président du Conseil font exploser les ventes de la presse d’opposition. En dépit de la baisse des recettes publicitaires due à la crise économique et aux pressions exercées par Silvio Berlusconi.

Tout a commencé fin avril lorsque La Republica a rendu publique l’affaire « Noemi » mettant en cause Silvio Berlusconi et une jeune-femme mineure. Le quotidien transalpin a aussitôt vu ses ventes augmenter « de plusieurs milliers d’exemplaires par jour », affirme l’Espresso, propriétaire du titre en question. Le site de La Repubblica enregistre également depuis mai une augmentation des connexions de 10 à 15% par rapport à une base moyenne quotidienne de 1.420.000. Avec des pointes de 25 % de les jours de mise en ligne des conversations présumées entre l'escort girl Patrizia D'Addario et le président du Conseil.

Appartenant au même groupe et engagé dans la même "bataille" contre Berlusconi, l'hebdomadaire L'Espresso a comptabilisé près de 460.000 visiteurs uniques et 2.107.000 pages vues sur son site le 20 juillet, jour de publication d'audios exclusifs entre Berlusconi et D'Addario, soit cinq fois plus que la moyenne du mois de juillet.