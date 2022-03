Après sa condamnation : Berlusconi est privé d'élections et de passeport

La condamnation définitive jeudi de Silvio Berlusconi par la Cour de cassation entraînera pour lui plusieurs conséquences.

Retrait de son passeport

Sa condamnation définitive entraînera également un débat au Sénat, dont il est membre. Une commission devra décider si elle propose, ou non, sa déchéance en tant que sénateur, même si la décision finale revient à l'assemblée plénière, une procédure qui risque de prendre de nombreux mois et dont le résultat est incertain. La première conséquence immédiate pour le Cavaliere sera le retrait de son passeport. La préfecture de police qui lui a délivré son passeport lui demandera de le restituer, tandis que le ministère des Affaires étrangères devra se charger de récupérer le passeport diplomatique qui a été octroyé à Silvio Berlusconi en tant qu'ancien chef du gouvernement.

En ce qui concerne concrètement la peine de prison réduite à un an, l'ancien chef du gouvernement ne sera jamais incarcéré en vertu de la loi italienne, qui exclut l'incarcération pour les personnes de plus de 70 ans devant effectuer moins de deux ans de prison. Silvio Berlusconi devrait choisir d'ici la mi-octobre, en raison de la pause judiciaire estivale, s'il veut être assigné à domicile ou effectuer des travaux d'utilité sociale.

Il pourrait perdre le titre de Cavaliere

Pour Silvio Berlusconi, il est évident que tant qu'il sera sénateur, le tribunal de surveillance lui accordera la possibilité de participer régulièrement aux travaux de la Chambre haute du Parlement, mais ses autres activités politiques seront probablement examinées beaucoup plus en détail et une éventuelle autorisation sera délivrée au cas par cas. Et finalement, il pourrait perdre le titre de Cavaliere (titre honorifique décerné par la présidence de la République) décerné en 1977, mais là non plus, il n'y a aucun automatisme.