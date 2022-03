Un an de prison ferme : Berlusconi était «certain d'être acquitté»

L'ex-chef du gouvernement italien, condamné vendredi à une peine de prison ferme pour fraude fiscale, a dénoncé «un intolérable acharnement judiciaire».

«C'est un jugement politique, incroyable et intolérable. C'est sans aucun doute un verdict politique comme sont politiques tous les procès intentés contre moi», a déclaré M. Berlusconi en intervenant dans une émission d'une de ses chaînes de télévision privées, Italia 1. Visiblement très en colère, le Cavaliere qui a été l'objet de 33 procès en près de 18 ans de carrière politique, a indiqué que «lui et ses avocats jugeaient impossible une condamnation dans ce procès».

«J'étais certain d'être acquitté d'une accusation totalement hors de la réalité. C'est une condamnation politique incroyable et intolérable», a-t-il ajouté. «On ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire quelque chose», a encore lancé M. Berlusconi, en estimant qu'à cause de «certains juges, le pays est en train de devenir barbare, invivable et cesse d'être une démocratie». Selon lui, sa condamnation à quatre ans de prison, dont trois ont été aussitôt amnistiés, et à cinq ans d'interdiction de fonction publique relève d'une «utilisation de la justice à des fins politiques».