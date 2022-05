Diplomatie : Berlusconi-Poutine, une bromance à l’image des rapports italo-russes

L’ex-Premier ministre italien peine à rompre avec son vieil ami le président russe. Comme lui, nombre de politiques italiens hésitent entre condamner la guerre en Ukraine et fermer les yeux.

Vladimir Poutine et Silvio Berlusconi (photographiés ici en 2010) ont noué des relations d’amitié lorsque le Premier ministre italien était au pouvoir.

Silvio Berlusconi peine à rompre avec son ami Vladimir Poutine, devenu infréquentable depuis l’invasion russe en Ukraine, à l’image de l'Italie, qui a tissé avec Moscou des liens étroits au fil du temps. Ses réticences à condamner le maître du Kremlin reflètent les difficultés d’autres responsables politiques de la péninsule à tirer un trait sur cette relation spéciale. Même s’il a quitté le pouvoir il y a plus de dix ans, les faits et gestes de Berlusconi, âgé de 85 ans, et son attitude envers Poutine sont donc scrutés attentivement.