Scandale en Italie : Berlusconi promet des prostituées pour motiver les joueurs de Monza

Le sulfureux Silvio Berlusconi, président du club de football de Monza, a assuré avoir motivé ses joueurs en leur promettant d'amener «dans le vestiaire» un «car de p...es», selon une vidéo largement diffusée mercredi par les médias italiens. L'ancien Premier ministre et actuel président du parti Forza Italia, âgé de 86 ans, a tenu ces propos, qualifiés de «malheureux» par de nombreux médias, lors du dîner de Noël du club organisé mardi soir, selon l'agence italienne Ansa.

Micro à la main, Silvio Berlusconi se réjouit notamment d'avoir choisi en septembre un nouvel entraîneur «bon, sympathique, gentil et capable de motiver nos joueurs». «Moi, j'y ai ajouté une motivation supplémentaire, parce que j'ai dit aux joueurs: la Juventus, l'AC Milan, etc, arrivent maintenant et si vous gagnez contre une de ces grandes équipes, je vous amène dans le vestiaire un car de p...es», y lance-t-il, sous les rires de l'assemblée. Rappelons que le Luxembourgeois Dany Mota évolue à Monza.