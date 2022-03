Berlusconi rappelé à l’ordre par sa fille

Barbara, dans un entretien au Vanity Fair italien a indiqué que les hommes politiques devaient défendre un certain nombre de valeurs morales. Avec papa dans le viseur.

Les frasques du président du Conseil ont fait le tour de la planète. Et le nom Berlusconi est désormais associé à une série de scandales sexuels. C’est peut-être pour défendre son propre patronyme que l’aînée des filles du Cavaliere est monté au créneau.

«Les hommes politiques qui sont appelés à bien gouverner, à faire prospérer la communauté, doivent aussi être l'expression des valeurs de celle-ci, et si possible les élever», a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à l'édition italienne du magazine Vanity Fair paraissant mercredi. «Je ne pense pas qu'un homme politique puisse se permettre la distinction entre vie publique et vie privée», a-t-elle ajouté.