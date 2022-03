Pêché mignon : Berlusconi rejoue la carte des bimbos

Le Cavaliere est décidément incorrigible : après s’être fait larguer par sa femme, il s’était calmé et avait décidé d’être sage. Mais pour les prochaines élections régionales, il a dégoté des midinettes.

Silvio Berlusconi veut que son parti, le PDL (Popolo della liberta) remporte six régions sur les 13 qui voteront le 28 mars prochain. Et à l’heure où sa cote de popularité est repassée sous les 50%, il dégaine de vieilles armes qui ont fait son succès : les femmes. Et pas n’importe lesquelles, il faut qu’elles soient de préférence jolies et qu’elle traîne un passé plutôt sulfureux.