Elections régionales italiennes – Berlusconi réussi à sortir son épingle du jeu

Élections régionales italiennes : Berlusconi réussi à sortir son épingle du jeu

Les résultats définitifs des régionales en Italie montrent mardi que la coalition conservatrice l'a emporté dans six régions, contre sept pour la gauche.

Malgré les nombreux scandales dans lesquels il est empêtré, Silvio Berlusconi et sa coalition parviennent à remporter des régions clefs lors de ces élections partielles.

Le centre-droit conserve ainsi la Lombardie et la Vénétie, tout en gagnant le Latium (Rome), le Piémont (Turin), la Campanie (Naples) et la Calabre (Reggio), auparavant dirigés par l'opposition qui, elle, garde la Toscane (Florence), l'Ombrie (Pérouse), l'Emilie-Romagne (Bologne), les Marches (Ancône), les Pouilles (Bari), la Basilicate (Potenza) et la Vénétie (Venise).