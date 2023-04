En Italie: Berlusconi, stable en soins intensifs, souffrirait d'une leucémie

L'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, surnommé «l'immortel» pour sa longévité en politique, est dans un état «stable» jeudi, après une nuit en soins intensifs, selon un ministre de son parti. Le magnat des médias et sénateur âgé de 86 ans, qui a fait des allers et retours à l'hôpital ces dernières années, a été admis mercredi dans l'unité de cardiologie de l'hôpital San Raffaele de Milan pour des problèmes respiratoires.

«Prêt et déterminé» vendredi, hospitalisé mercredi

Silvio Berlusconi a été transporté d'urgence à l'hôpital, mercredi, après s'être plaint de difficultés respiratoires et d'un faible taux d'oxygène dans le sang, ce qui a mis ses systèmes cardiovasculaire et respiratoire à rude épreuve, ont rapporté les médias italiens. Le mois dernier, le dirigeant milliardaire du parti de droite Forza Italia avait déjà passé quatre jours dans le même hôpital pour ce que les médias italiens ont appelé des problèmes cardiaques, avant de sortir de l'hôpital jeudi dernier.

L'époque de ses tristement célèbres soirées érotiques «bunga bunga» avec de jeunes starlettes est révolue depuis longtemps. Forza Italia est membre de la coalition gouvernementale de droite et d'extrême droite de la Première ministre Giorgia Meloni, qui a tweeté mercredi à son allié ses «vœux sincères et affectueux de prompt rétablissement». M. Berlusconi est entré en politique en 1994 et, pour des millions d'Italiens, il représente l'âge d'or de l'économie italienne. Malgré une série de scandales sexuels et d'affaires judiciaires qui ont terni son image, il a gardé une place de choix dans le cœur de nombreux Italiens depuis lors.