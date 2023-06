Événement au Luxembourg: Bernard Minet sur scène pour «vous faire oublier vos soucis»

L'essentiel: Vous vous produisez dans le cadre d'Anime Focal, ce dimanche à 15h à Luxexpo The Box. À quoi les spectateurs doivent-ils s'attendre?

Bernard Minet: Ce sera mon premier concert au Luxembourg. Les gens qui vont venir vont oublier tous leurs soucis, comme moi, pendant une heure, avec une vingtaine de tubes de cette époque, de «Bioman» aux «Chevaliers du zodiaque», avec les deux génériques français et le japonais, «Juliette je t'aime»... Ça marche toujours très bien sur scène, parce que les gens qui assistent à de tels salons sont des connaisseurs. On va se replonger dans cette époque.

Le tout dans une grosse ambiance…

Oui, je fais aussi chanter et les gens chantent naturellement. Il faut donc s'attendre à chanter fort, à s'amuser et à être heureux. J'adore ce genre de conventions. Il y aura aussi un énorme concours de cosplay, j'admire beaucoup ce qu'ils font.

Comment en êtes-vous arrivé à chanter des génériques de dessins animés?

J'ai eu un peu la chance d'être là au bon moment. J'étais batteur de Dorothée dès 1981, puis j'ai fait ses premiers spectacles, notamment à la Tour Eiffel pendant les vacances. Là j'ai vu la force de Dorothée, la puissance de cette chanteuse et j'ai connu le producteur Jean-Luc Azoulay, le «A» de «AB Production». J'ai senti que ce n'était pas un charlot. Pendant ces années, j'étais batteur-chanteur dans des soirées privées à Paris. Un jour, vers 1984-1985, Jean-Luc a commencé à me faire chanter des covers, vendus sur les marchés. Puis j'ai fait le premier original, «Go Robots». Et après, quand le Club Dorothée a pris l'antenne en 1987, il m'a fait chanter une quinzaine de génériques d'un coup. C'était d'abord un travail de choriste, on les a enregistrés juste avant l'antenne et on ne connaissait que «Goldorak».

Et parmi cette quinzaine de titres, «Bioman»…

C'est très vite devenu un véritable phénomène de société pour les enfants. Quand ça a commencé à marcher, Jean-Luc voulait quelqu'un pour l'incarner. J'ai accepté, j'ai vite compris que c'était une grosse maison. C'était en 1987 et 36 ans après, c'est toujours formidable.

Aucune lassitude ne s'est imposée, au fil des années?

Non, aucune lassitude. Vous verrez dimanche, le public est toujours super. C'est un moment de bonheur, d'échange. On s'amuse, on rigole, c'est toujours un plaisir.

«Je pense encore souvent à Framboisier» Bernard Minet

Vous avez passé dix années dans l'univers du «Club Dorothée». Quels souvenirs en gardez-vous?

Il y a aussi eu l'éclosion de cette magnifique aventure des Musclés, ce n'était pas prévu non plus. Au départ, nous avions fait une chanson à jouer sur scène pendant que Dorothée changeait de robe. C'est sorti comme ça, en catimini. Et ensuite, ça a explosé au Zénit, la «Fête au village» est devenu un gros tube. On a ensuite fait les premiers sitcoms d'AB, c'était une belle aventure.

Et ensuite?

Malheureusement, ça s'est fini tristement, avec les disparitions d'Ariane, de Corbier, parmi les animateurs, et René et Framboisier chez les Musclés. Pendant des années, je n'ai pas pu faire «La Fête au village», je ne voulais pas, ce n'était pas ma place. Aujourd'hui, ça me fait toujours un grand pincement au cœur. La disparition de proches, c'est toujours très difficile. Et avec Framboisier, on était très proches, on rigolait bien ensemble, on aurait fait plein de trucs pour déconner. Je pense souvent à lui. J'ai eu l'impression qu'il était là, qu'il m'aidait…

Un week-end dédié à l'animation japonaise

Avez-vous gardé contact avec des gens de l'époque?

J'ai vu Éric (NDLR: guitariste et yodeleur des Musclés) il n'y a pas longtemps pour un reportage qui sera diffusé cet été. Je l'ai toujours au téléphone, je sais ce qu'il fait. Il chante toujours aussi bien, sa voix n'a pas changé.

Parmi tous les génériques que vous avez enregistrés, il y en a un que vous préférez?

Je les aime tous, même les moins connus. Mais j'ai quand même une tendresse pour «Bioman», c'est mon étiquette, ce qui a le plus marché et c'est important pour moi. Après, il y a aussi les «Chevaliers du zodiaque», «Juliette je t'aime», «le Collège fou fou fou»… Je reprends aussi «Capitaine Flam», qui est aussi marquant.