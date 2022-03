Bernd Schuster a (encore) le soutien du Real

La direction du club madrilène a exprimé lundi sa "pleine confiance" en son entraîneur allemand, malgré les mauvais résultats du club et des spéculations sur son départ.

Cette mise au point est intervenue alors que le médias sportifs espagnols spéculaient lundi sur un possible renvoi de Schuster, après la défaite du Real samedi en championnat à Valladolid (1-0) et son élimination en Coupe d'Espagne par le petit club de 3e division d'Irun la semaine dernière.

Le club double champion d'Espagne en titre, qui a perdu quatre de ses six derniers matches, est 4e au classement de la Liga après 11 journées, à 5 points du leader, son grand rival du FC Barcelone. "Il ne faut pas perdre la tête", M. Mijatovic, qui a réclamé "le calme, la tranquillité et la sérénite" et s'est dit convaincu que le Real pouvait gagner un titre cette saison.

Les critiques se sont multipliées ces derniers jours dans les médias espagnols contre Schuster, accusé de mauvais choix techniques et d'absence de dialogue avec les joueurs. M. Mijatovic a démenti que la direction du club ait étudié son possible départ, comme l'affirmaient les quotidiens AS et Marca, se disant "surpris" par les commentaires des médias.