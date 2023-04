Stéphane Bern «prenait des gifles tous les jours»

Stéphane Bern a évoqué son enfance et notamment le rôle de sa mère, dans une interview accordée au Parisien. «Ma mère était dure, a expliqué l'animateur franco-luxembourgeois. Elle nous a donné, à moi et mon frère, une éducation prussienne, celle qu’elle avait reçue. À la maison, nous avions plus de devoirs que de droits. Les manifestations d’amour étaient conditionnées à un travail bien fait. Quand on avait terminé, on avait des câlins».