Formule 1 : Bernie Ecclestone fait polémique sur le racisme

Bernie Ecclestone (89 ans), l’ancien grand patron de la Formule 1, a choqué le paddock avec des déclarations controversées sur la question du racisme.

Dans la foulée, la F1 a tenu à se désolidariser totalement des propos de son ancien patron. «Dans un moment où l’unité est nécessaire pour lutter contre le racisme et les inégalités, nous sommes totalement en désaccord avec les commentaires de Bernie Ecclestone qui n’ont pas leur place dans la Formule 1 ou la société, a-t-elle gazouillé. M. Ecclestone n’a joué aucun rôle dans la Formule 1 depuis qu’il a quitté notre organisation en 2017, son titre de président émérite, honorifique ayant expiré en janvier 2020.»

La semaine dernière, Liberty Media Corporation, la société américaine de médias de masse contrôlée par le président John C. Malone et qui a racheté les droits de la discipline en 2016, a annoncé le lancement de sa campagne #WeRaceAsOne qui, parmi ses objectifs, vise à hausser la diversité dans le sport et à envoyer un message clair contre le racisme.