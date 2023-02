Berny Ley : «Voyager seul, une tendance qui se développe»

LUXEMBOURG – Berny Ley, vice-président de l'Union luxembourgeoise des agences de voyage, est l'invité de la «Story», toute la semaine, sur L'essentiel Radio.

Vice-président de l'Union luxembourgeoise des agences de voyage, Berny Ley est l'invité de la «Story».

La séquence du 2 février

Quand on est voyagiste, on rencontre plusieurs types de voyageurs. «Les couples, les familles et les grandes familles, qui partent entre plusieurs générations. C’est ce qu’il y a le plus dur à organiser. Faut que ça convienne au grands parents, aux parents et aux jeunes !» sourit Berny Ley.

Ce dernier évoque aussi une nouvelle tendance, le voyage en solo. « Beaucoup d’hôtel se spécialisent et se concentrent sur les voyageurs seuls. Ils ont des envies différentes des familles, c’est clair. Certains jeunes ont besoin d’une discothèque, de faire du sport, d’autres voyageurs plus âgés sont plus tournés vers le culturel et enfin, des séniors qui voyagent seuls parce qu’ils n’ont pas d’autre choix » détaille-t-il.

La séquence du 1er février

Partir en vacances coûte-t-il plus cher aujourd'hui? La question est posée à Berny Ley, vice-président de l'Union luxembourgeoise des agences de voyage, et invité de la «Story» sur L'essentiel Radio.

«J'ai essayé de calculer et le budget vacances se situe au même niveau que l'inflation, 15% plus cher qu'il y a cinq ans. Indéxé sur la hausse des salaires sur la période, les voyages ne sont pas vraiment plus chers. Il peut y avoir une exception, un hôtel qui a doublé ses prix, mais la majorité sont aux mêmes prix. Des billets d'avions parfois très chers, car l'avion est plein. Mais en moyenne, on estime que ça reste à peu près la même chose qu'avant la crise» affirme-t-il.

Après avoir donné dans l’épisode précédent les destinations les plus prisées des clients du Grand-Duché, Berny Ley livre ses trois destinations préférées. «Si on parle des villes, je préfère Berlin, ce n’est pas vraiment exotique mais c’est une ville qui mérite qu’on y retourne. En Asie c’est la Thaïlande, que j’ai parcourue du nord au sud et je vais encore le faire. L’Afrique du Sud est une superbe destination, sans trop de touristes. Je dirais que c’est un truc qu’il faut avoir fait une fois dans sa vie».

La séquence du 31 janvier

Berny Ley, le vice-président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyage, constate une belle reprise du marché en 2023. «On est presque au même niveau que 2019, ces dernières semaines, les gens réservent beaucoup» explique-t-il.

Quelles sont les destinations les plus prisées? «Les classiques: l’Espagne est toujours le grand gagnant, avec ses trois destinations : la péninsule, les Canaries et Palma (île de Majorque)» précise Berny Ley. L’Europe est également très prisée car «il a été difficile les dernières années de voyager plus loin». L’occasion de redécouvrir des destinations comme les pays scandinaves et l’Islande. Ces trois dernières années, le voyagiste a observé un regain d’intérêt pour ces destinations jugées accessibles et moins peuplées.

En dehors du vieux continent, le voyagiste note que l’Amérique a également beaucoup de succès. Mais l’une des tendances depuis quelques mois, c’est l’Afrique, qui tire son épingle du jeu avec les décors formidables de la Tanzanie, avec son magnifique archipel de Zanzibar mais également l’Afrique du Sud avec sa faune et sa flore. «Ce sont des destinations qui se sont améliorées» ajoute le Berny Ley.

La séquence du 30 janvier

Berny Ley, le vice-président de l’Union luxembourgeoise des agences de voyage, est cette semaine l’invité de la «Story», sur L’essentiel Radio. Interrogé sur le sujet de la concurrence d’Internet et les sites de réservation en ligne, ce dernier affirme que l’intérêt des agences de voyage réside dans la plus-value qu’elles apportent.

«Des humains qui donnent des conseils, qui analysent vos besoins et qui trouvent les meilleures réponses» précise-t-il. Réserver ses vacances sur Internet est-il plus cher? Non, selon Berny Ley. «Il y a cette croyance, souvent, qu’Internet est moins cher, mais non. Il y a aussi en agence des first minute et des last minute qui sont beaucoup moins chers que le prix normal» ajoute-t-il.

Avant de conclure: «Pour un vrai voyage, partir en vacances l’été avec la famille, je dirais qu’il est plus sûr de confier cela à quelqu’un qui va tout vérifier, vous conseiller selon vos besoin et si vous êtes bloqués sur place, vous nous appelez, on s’occupe de tout.

