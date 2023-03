Bertemes arrive en pleine confiance à l'Euro en salle

Le colosse luxembourgeois n'a jamais réussi à décrocher une médaille dans un grand championnat, malgré des performances parfois très prometteuses pendant la saison. Il a même souvent réalisé son moins bon concours de l'année lors du plus grand rendez-vous. «Mon problème, c'est que je me laisse un peu influencer, reconnaît-il. Les gens me donnent trop d'attentes et c'est une mauvaise approche. Ça fait du stress».