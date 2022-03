Bertrand roule pour Martine

Delanoë qui s’est retiré de la course à l’investiture, appelle à voter Aubry lors du vote interne des socialistes pour le poste de premier secrétaire. Alors que chacun croit toujours en ses chances.

L’ancien favori a adressé une lettre aux militants. Sa motion arrivée deuxième derrière celle de Ségolène Royal a récolté 25% des suffrages contre 24% pour celle de Martine Aubry. Alors que les proches de Ségolène Royal battent le rappel pour que leur candidate l’emporte au 1er tour (un second lui serait défavorable), c’est le troisième de la bande, Benoit Hamon qui indique qu'il pensait «être au 2e tour» de l'élection du nouveau premier secrétaire du parti.

Interrogé sur le meilleur cas de figure pour lui, il a dit sa préférence pour un duel avec Ségolène Royal plutôt qu'avec Martine Aubry, pour proposer «un vrai choix» aux militants. Il dit avoir «des proximités évidentes» avec la maire de Lille, «mais ça ne suffit plus, je pense que celles et ceux qui ont été acteurs des querelles depuis 20 ans ne sont plus les mieux placés pour permettre au PS de se reconstruire».