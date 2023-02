Robe (encore) trop serrée: Besoin d'un petit coup de main Mlle Kardashian?

Rebelote ce week-end lors du défilé Dolce & Gabbana, une nouvelle fois à Milan. La mère de North, Chicago, Psalm et Saint était moulée dans un ensemble rouge étincellant composé d’une brassière et d’une longue jupe très ajustée. Tellement près du corps que la quadragénaire a eu une nouvelle fois des difficultés à monter les escaliers. Elle était en plus perchée sur des mules à talons!

Amusé, c’est son coiffeur et ami Chris Appleton qui a immortalisé l’instant. À voir le sourire de la starlette, on imagine qu’elle est plutôt habituée à faire face à ce genre de situation. Et qu'elle n'est pas prête à renoncer aux tenues moulantes. On se souvient qu'elle n'avait pas hésité à perdre beaucoup de poids en très peu de temps, pour rentrer dans la fameuse robe de Marilyn Monroe pour le dernier Met Gala.